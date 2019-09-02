02 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karadeniz ekibi, Karaman ile geçen sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup ederek 2010-2011 sezonun ardından bir sezonda üç büyük takım karşısında galibiyet alma başarısı göstermişti
Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde İstanbul'un şampiyonluklar yaşamış üç büyük takımı karşısında geçit vermiyor.
Bordo-mavililer, geçen sezon başında göreve getirdiği Ünal Karaman yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında oynadığı 7 lig maçında sadece 1 yenilgi aldı, 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 maçta da berabere kaldı.
Trabzonspor, Karaman ile ilk olarak geçen sezon sahasında önce Galatasaray'ı 4-0, ardından Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti, Beşiktaş ile de deplasmanda 2-2 berabere kalarak ilk yarıyı kapadı.
Ligin ikinci yarısında İstanbul'da Galatasaray karşısında 3-1 mağlup olarak söz konusu dönemdeki tek yenilgisini yaşayan Trabzonspor, daha sonra deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı, Beşiktaş'ı da sahasında 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Bordo-mavililer, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi eleme karşılaşmaları nedeniyle yoğun bir maç trafiğinde Fenerbahçe deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN SONRA BAŞARDI
Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda görev yapan Şenol Güneş'in ardından Ünal Karaman yönetiminde bir sezonda üç büyük takımı yenme başarısı gösteren teknik adam olarak da Trabzonspor, tarihine geçti.
Bordo-mavililer, geçen sezon Karaman ile sahasında oynadığı maçlarda Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek 8 sezon sonra söz konusu rakipler karşısında 3'er puan hanesine yazdırmıştı.
LİGDE DE YENİLMEZLİK SERİSİ
Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ligde 15 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi.
En son geçen sezon ligin 22. haftasında sahasında Alanyaspor'a 2-0 yenilen Karadeniz ekibi, daha sonra 15 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
GEÇEN SEZONDAN İYİ BAŞLANGIÇ
Trabzonspor, yoğun maç programına karşın lige geçen sezondan daha iyi bir başlangıç yaptı.
Geçen sezon ilk 3 haftada 4 puan toplayan bordo-mavililer, bu sezon aynı dönemi 5 puanla kapatarak milli maçlar nedeniyle lige verilen araya girdi.
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