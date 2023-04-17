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Trabzonspor, üç büyük rakibine son 12 maçın 11'inde geçit vermedi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, üç büyük rakibine geçit vermiyor

Giriş: 17.04.2023 - 12:01 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor, üç büyük rakibine son 12 maçın 11'inde geçit vermedi
AA

Bordo-mavililer, İstanbul'un büyük takımları Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında oynadığı son 12 karşılaşmada 1 kez kaybetti. Karadeniz ekibi, rakipleri karşısında 7 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda 4 kez kazanan bordo-mavili ekip, 19 puan aldı.Bordo-mavililer, İstanbul'un büyük takımları Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında oynadığı son 12 karşılaşmada 1 kez kaybetti. Karadeniz ekibi, rakipleri karşısında 7 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda 4 kez kazanan bordo-mavili ekip, 19 puan aldı.
Karadeniz ekibi, bu dönemde Beşiktaş karşısında 3 beraberlik, 1 galibiyet alarak yenilgi yüzü görmezken tek mağlubiyetini bu sezon İstanbul'da Galatasaray'a karşı 2-1'lik sonuçla yaşadı.

AVCI İLE KAYBETMEME ALIŞKANLIĞI

Trabzonspor, takımdan ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı döneminde büyük maçlarda geçen sezonu yenilgisiz tamamladı.
Bordo-mavililer, Avcı ile söz konusu dönemde 11 maç oynarken bu maçlarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrıldı.

DERELİOĞLU DA KAYBETMEDİ

Trabzonspor, ligde kötü günler geçirmesine karşın bir büyük maçta daha yenilgi görmedi.
Ligde sıkıntılı dönem geçiren ve son oynadığı 2 maçta yenilgi yaşayan bordo-mavililer, teknik sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde ikinci maçında ilk puanını aldı.

MAÇLAR VE SONUÇLAR

Trabzonspor'un üç büyük rakibi ile oynadığı son 12 maç ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç
2020-2021 Galatasaray-Trabzonspor 1-1
2021-2022 Trabzonspor-Galatasaray 2-2
2021-2022 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1
2021-2022 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2021-2022 Galatasaray-Trabzonspor 1-2
2021-2022 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1
2021-2022 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1
2022-2023 Trabzonspor-Galatasaray 0-0
2022-2023 Beşiktaş-Trabzonspor 2-2
2022-2023 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-0
2022-2023 Galatasaray-Trabzonspor 2-1
2022-2023 Trabzonspor-Beşiktaş 0-0

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