Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırdı. Bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 10.30'da gerçekleştirilmesi gereken antrenman 15.30'a ertelenmişti. Alanyaspor maçı hazırlıklarına bordo-mavili takım Futbolcu İzleme Koordinatörü İhsan Gündüz Derelioğlu yönetiminde çıktı.

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