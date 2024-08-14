AVRUPA KUPALARINDA 153. MAÇ

.Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası-UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası-UEFA Avrupa Ligi'nde 96, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 6 maç olmak üzere toplam 152 maç oynadı. Bordo-mavililer, geride kalan 152 maçta 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 59 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 206 gol gördü.