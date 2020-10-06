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Trabzonspor transferde hedefi 12'den vurdu

Bordo-Mavililer 12 oyuncuyu kadrosuna katarken, 12 isimle de yollarını ayırdı

06.10.2020 - 12:40 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor transferde hedefi 12'den vurdu

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu 2'nci sırada tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon öncesi 12 oyuncuyu kadrosuna katarken, 12 isimle de fesih, sözleşme bitiş ve kiralama metoduyla yollarını ayırdı.

Bordo-Mavili ekibin transfer tablosu şöyle:

GELENLER

Vitor Hugo (Geldiği takım Palmeiras, 4 yıllık)

Fousseni Diabate (Geldiği takım Leicester Ctiy, 3+1 yıllık)

Flavio (Geldiği takım Bahia, 4 yıllık)

Anders Trondsen (Geldiği takım Rosenborg, 4 yıllık)

Marlon Xaiver (Geldiği takım Fluminense, 1 yıllık satın alma opsiyonlu kiralık)

Stiven Plaza (Geldiği takımReal Valladolid, 2 yıllık satın alma opsiyonlu kiralık)

Benik Afobe (Geldiği takım Stoke Ctiy, kiralık)

Lewis Baker (Geldiği takım Chelsea kiralık)

Djaniny Semedo (Serbest statü, 3 yıllık)

Edgar Le (Geldiği takım Lille, Feyenoord'tan kiralıktan döndü)

Anıl Başaran (Geldiği takım Balıkesirspor, 4 yıllık)

Muhammet Taha Tepe (Altınordu, 5 yıllık)

SÖZLEŞMESİ SONA EREN FUTBOLCULAR

Badou Ndiaye

Manoel

Filip Novak

Jose Sosa

SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FUTBOLCULAR

Manuel Da Costa

Guilherme

Doğan Erdoğan

Nemanja Andusic

SATILAN OYUNCULAR

Alexander Sörloth (Leipzig)

KİRALANAN FUTBOLCULAR

Koray Kılınç (Turgutluspor)

Anıl Başaran (Bandırmaspor)

Abdurrahim Dursun (Bandırmaspor)

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