Trabzonspor'un Sivasspor’u yendiği maç sonrası Mertens iddialarıyla ilgili bir açıklama yapan Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Mertens kariyeri ve oyunculuğuyla çok büyük bir oyuncu. Bizim için ekonomik anlamda ulaşılabilir bir oyuncu gibi gözükmüyor" ifadelerini kullanmıştı. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro.