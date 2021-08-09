Trabzonspor, Parma'da forma giyen Danimarkalı golcü Andreas Cornelius transferini bitirdi. Golcü oyuncunun kulübü Parma ile de anlaşıldı. Bordo-mavili ekibinin başkanı Ahmet Ağaoğlu da camianın merakla beklediği Andreas Cornelius transferiyle ilgili son bilgileri paylaştı. Ahmet Ağaoğlu "Parma kulübü ile rakamsal konularda görüşmelerimiz sürüyor. Süreç olumlu şekilde devam ediyor" dedi.

1993 doğumlu golcü daha önce FC Kopenhag, Atalanta, Bordeaux gibi takımlarda da forma giymişti.