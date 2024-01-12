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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Tonio Teklic'i Fatih Karagümrük'e kiraladı - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, Tonio Teklic'i Fatih Karagümrük'e kiraladı

        Trabzonspor'da sezon başında transfer edilen Tonio Teklic, alacaklarına karşılık Fatih Karagümrük'e kiralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 18:43 Güncelleme: 12.01.2024 - 18:43
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        Fırtına, Teklic'i K.Gümrük'e kiraladı
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        Trabzonspor, futbolcusu Tonio Teklic'i sezonun ikinci yarısındaki alacaklarına karşılık VavaCars Fatih Karagümrük'e kiraladığını açıkladı.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic, kulübümüzden 2023-2024 futbol sezonu ikinci yarısındaki alacaklarına karşılık, Fatih Karagümrük A.Ş.'ye sezon sonuna kadar kiralanmıştır." ifadesine yer verildi.

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