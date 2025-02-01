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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Kötü oyun, kötü sonuç - Trabzonspor Haberleri

        Şenol Güneş: Kötü oyun, kötü sonuç

        Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 0-0 berabere kaldıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Oyuncularının performansını eleştiren Güneş, "Maalesef kendi oyunumuzun altında kaldık, 2 puan kaybettik üzgünüz. İkinci yarı daha iyi oyun beklerken daha olumsuz bir oyun ortaya çıktı. Kötü bir oyun kötü bir sonuç üzgünüz" dedi. Güneş ayrıca stoper bölgesine bir transfer yapacaklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 20:04 Güncelleme: 01.02.2025 - 20:04
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        "Kötü oyun, kötü sonuç"
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor'la berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, planladıkları oyunu sergileyemedikleri için iki puan kaybettiklerini söyledi.

        Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kayserispor'un da kendilerinin de sıkıntılarının olduğunu, deplasmana kazanmak için geldiklerini belirtti.

        Planladıkları oyunu sahaya yansıtamadıklarını anlatan Güneş, "Maalesef kendi oyunumuzun altında kaldık, 2 puan kaybettik üzgünüz. Oyuna iyi başlamadık. Rakip ilk yarının ortasına kadar daha iyiydi ama onlarında etkili atağı yoktu. Savunmada kalıp hızlı çıkışlarını bekliyorduk. Çok basit top kaybı yapınca Kayserispor da bunları kullandı." diye konuştu.

        İkinci yarı yaptıkları değişikliklerinin de maçı kazanmak için işe yaramadığı ifade eden Güneş, şunları kaydetti:

        "İlk yarının ortalarına doğru düşündüğümüz oyuna döndük hem pas yaptık hem rakibin çıkmasını engelledik. Kenardan getirdiğimiz ataklarda pozisyonlar bulduk ama gol bulamadık. İkinci yarı daha iyi oyun beklerken daha olumsuz bir oyun ortaya çıktı. Oyuncu değişikliklerimiz de işe yaramadı. Kayserispor’un oyun yapısı bizi kontrol edip çıkma düşüncesi, biz faul yapmayıp baskı yapmayınca onlara yardımcı olduk. Kötü bir oyun kötü bir sonuç üzgünüz."

        "STOPER ALACAĞIZ, ZUBKOV'UN TRANSFERİ BİTTİ"

        Bir gazetecinin "Hangi bölgelere transfer yapacaksınız?" sorusunu Güneş, "Şu anda stoperde Savic'in dönüşü önemli, geçen hafta yarım oynadı. Bu maçta tam oynadı. Yine de stoper alacağız, genç ya da tecrübeli. Orta sahada da bakacağız, gelişmelere göre. Bir başka mevki de olabilir. Eldeki oyunculardan gidip, gitmeyeceği duruma göre de bakacağız. Zubkov'un transferi bitti, hayırlı olsun, iyi bir oyuncu umarım ki takıma katkı sağlar." şeklinde yanıtladı.

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