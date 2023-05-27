AA

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bjelica, görevi zor bir zamanda devraldığını ama buna rağmen ekibiyle birlikte çok iyi karşılandıklarını dile getirdi.

Bjelica, kulübün bu sene hedeflerine ulaşamadığını, bunun da işlerini biraz daha zorlaştırdığını vurgulayarak, "Tabii ki buraya bu riski bilerek geldik. Çünkü 1 ay geçtikten sonra kulübü, taraftarımızı tanımış olduk. Kimler bizimle beraber olabilir, görmüş olduk." dedi.

Sakat ve kırmızı kart cezalısı oyuncuların takımın başarısını son maçlarda etkilediğini anlatan Bjelica, "Ama bu takımın daha fazlasını vereceğinden hiç şüphem yok. Burada zamanımız oldukça, daha fazla çalışma fırsatı buldukça, sonuçların çok daha iyi geleceğinden hiç şüphem yok. Oynadığımız son maç bize, önümüzdeki sene için o ışığı veriyor." diye konuştu.

Gelecek sezon için çok yarışmacı bir takım kuracaklarını ve hedeflere ulaşmak için çalışacaklarını belirten Hırvat çalıştırıcı, takımda kalacak ile gidecek oyuncular konusunda da planlama yaptıklarını ifade etti.

Trabzonspor'da kupalar kazanmayı hedeflediğini kaydeden Bjelica, "Önümüzdeki sezon hedefimiz, Trabzonspor'u Avrupa kupalarında en üst kademede temsil etmek, en yukarılarda olmak. Tabii ki kupalar kazanmak için o mücadeleyi her zaman vereceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda fikrimiz çok net şu an zaten." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası futbolcuların farklı antrenörle çalıştığını ve o süreçte düşüş gösterdiklerinin altını çizen Bjelica, futbolcuların son maçlarda, önceki karşılaşmalara göre daha iyi performans ortaya koyduğunu, gelecekte daha da iyi olacaklarına inandığını kaydetti.

Bjelica, takımı yeni sezona adım adım ilerleyerek ve antrenmanların yoğunluğunu artırarak hazırlayacaklarını vurgulayarak, "Yaz kampı döneminde 6 haftalık çalışma sürecimiz olacak. Bu çalışma sürecinde antrenmanların şiddeti ve yoğunluğunu buna uygun olarak arttırarak devam edeceğiz ve yeni sezonun ilk maçında da yüzde 100 hazır hale getirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Kiralık olarak gönderilen oyuncular da dahil bütün genç futbolcular hakkında fikir sahibi olduğuna dikkati çeken Bjelica, "Son 1 aylık süreçte genç oyuncu arkadaşlarımızdan bizimle beraber idmanlara çıkanlar oldu. Dün de 4 genç arkadaşımız bizimle antrenmana katıldı. Sezon sonuna kadar onları idmanda görmek istiyoruz. Sonrasında da 'Kampta bizimle olabilirler mi? Nerede daha iyi olurlar?' diye oturup bunları konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Bjelica, Marek Hamsik'in sözleşmesinin sezon sonu biteceğinin hatırlatılması üzerine, konuyu kendisiyle ilerleyen günlerde konuşacağını sözlerine ekledi.

Bu arada Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü Bitexen Giresunspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanda pas çalışması yaptıktan sonra tek kale maç oynadı.

ÖNERİLEN VİDEO