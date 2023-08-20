Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica: Galatasaray galibiyeti hak etti

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Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 2-0 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından konuştu.

"GEREKSİZ BİR HATA OLDU"

Sözlerine Galatasaray'ı tebrik ederek başlayan Bjelica, "Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Bizden daha fazla pozisyon ürettiler." dedi.

İlk gole kadar dengeli bir oyun oynandığını aktaran tecrübeli teknik direktör, "Gereksiz bir hata sonucu gol yedik. Maçtan önce oyuncunun sırtında baskı varsa, yakınlarında rakip varsa ona oynamamalarını istemiştik. Böyle topları kaybettiğinizde yeterli kalitesi olan rakipleriniz bunları değerlendirip sizi cezalandırabiliyor. 70. dakikadan sonra gol bulabilmek için 4-4-2 sistemine geçtik. Bu sisteme geçip daha fazla öne gittiğinizde rakibe boşluklar bırakabiliyorsunuz. Rakibimiz de bulduğu fırsatlardan bir tanesini değerlendirdi ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar." diye konuştu.

Galatasaray'ın kendilerine göre fazladan 4 resmi maça çıktığını hatırlatan Bjelica, "Yaptığımız hatadan yediğimiz gole kadar dengeli bir oyun vardı. Sonrasında bu sahada oynamak kolay değil. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Tabii ki eksiklerimiz vardı. Bunların üzerine gidip bir sonraki maçta çok daha iyi olmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bjelica, sakatlanarak oyundan çıkan Mısırlı futbolcu Trezeguet'nin durumuyla ilgili, "Kaburgasında kırık var. Kaburgasında kırık oluşturacak bir pozisyonda faul bile çalınmaması çok şaşırtıcı." ifadelerini kullandı. "GOMEZ'İN AYRILMA DURUMU VAR" 51 yaşındaki teknik adam, mücadelede süre bulamayan Maxi Gomez hakkındaki soruya ise, "Maxi Gomez'in kiralık olarak ayrılma durumu olduğu için onu oyuna almadım." şeklinde cevap verdi.