DHA

Spor Toto Süper Lig´in 34´üncü haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Trabzonspor´u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yi kutlayarak, "Daha iyi olan ve galibiyeti hak eden onlardı. İlk yarıda 1-0'dan sonra dahi çok net pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı rakibimizin baskı oluşturduğu bölümde golü buldular. Maç 3-0'a geldiğinde dahi çok net fırsatlarımız vardı. Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsanız bulduğunuz fırsatları değerlendirmelisiniz. Son dokunuş anında günümüzde değildik. Bunları değerlendiremezseniz işiniz kolay olmuyor" dedi.

"VISCA'NIN GAYET İYİ OYNADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM" Bjelica, Visca'nın sağ kanat pozisyonunda iyi iş çıkardığını ifade ederek, "Visca'nın gayet iyi oynadığını düşünüyorum. Maç 2-0 iken 4 değişiklik yaptık çünkü bazen takımın ritmini artırmanız gerekir. Biz de bunu yapmaya çalıştık. Önümüzdeki sene bizimle devam edecek oyunculara şans vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"TREZEGUET SAKATLIĞINDAN DOLAYI 11´DE BAŞLAMADI" Trezeguet'nin sakatlığın dolayı ilk 11'de başlamadığını dile getiren Bjelica, "Trezeguet'yi oynatsaydık Abdulkadir Ömür'ü soracaktınız. Gelecek sene taraftarlarımıza şunu vadediyoruz. Fiziksel olarak daha iyi olacağız, daha kompakt, baskıyı daha iyi yapan bir takım olacağız" diye konuştu.

"TRABZONSPOR´DA OLMAKTAN MUTLUYUM" Bjelica, kendisine geçmişte Fenerbahçe´den teklif olup olmadığı şeklindeki soruya, "Bu konudan çok fazla bahsetmek istemiyorum Trabzonspor teknik direktörüyüm ve burada olmaktan mutluyum" diye cevap verdi.

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