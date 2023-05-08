Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, "İlk yarıya baktığımızda sanki maça biraz endişeli başladık. Göstermek istediğimiz şeyleri pek fazla gösteremedik. Kırmızı kart sonrası işler bizim lehimize gelişmeye başladı. İşimiz kolaylaştı diyebilirim ama kazanmak kolay olmayacaktı. Bugün de böyle oldu. 2-0'dan sonra bizim için bitmiş bir maçtı aslında. Sakatlık yaşamış oyuncularımızın oynayabildiği bir maç oldu. Serkan uzun bir sakatlık yaşamıştı. Tekrar bizimle olduğu için çok mutluyuz" dedi.

"SEVİYEYİ YÜKSELTMEMİZ GEREKİYOR"

Kanat oyuncularıyla ilgili bir sıkıntı yaşadığıklarını vurgulayan Bjelica, "Çünkü sakatlık geçiren oyuncuların bu bölgeden olduğunu görebiliriz. Visca aramıza yeni döndü ama 90 dakikayı çıkarabilecek durumda değil. 3-5-2 sistemini bu maçta tercih ettik. En sevdiğim sistem ama takımın ihtiyacı doğrultusuna yönelik oynadık. Her antrenör yeni geldiğinde, takıma yeni bir şey katmaya çalışır. Maçın 60'ıncı dakikasına baktığınızda biraz yorulan bir takım görmüştük. Buna kimseye bir eleştiri amacım yok; maça hazırlık aşamalarında bizim de biraz seviyeyi yükseltmemiz gerekiyor. 2 ayda oyuncuların 4 antrenör değiştirdiğini görüyorsunuz. Mental olarak hiçbir oyuncu için kolay değil. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü antrenöre alışmaya çalışıyor; benim çalışan oyuncuların, neler ve nasıl istediğimi görebildikleri görebiliyorum. Skordan memnunum ama oynanan futboldan tabi ki memnun değilim. Bundan çok daha iyisini yapabiliriz" diye konuştu.