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        Nenad Bjelica'dan Visca ve Galatasaray cevabı

        Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 1-0 kazandıkları Antalyaspor maçı sonrası konuştu. Devrede oyundan alınan Visca'nın hafif bir sakatlık yaşadığını belirten Hırvat teknik adam, gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçıyla ilgili soruya da yanıt verdi.

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        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 00:32
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        Bjelica'dan Visca ve G.Saray cevabı
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        Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 1-0 kazandıkları Antalyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

        Galibiyetle ilgili değerlendirmede bulunan Bjelica, "Takımımı tebrik etmek istiyorum. Maçın büyük bölümünde maça hükmeden taraf bizdik. Bunda taraftarın etkisi çok büyüktü. Bize destek veren taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ligin ilk maçları her zaman zordur. Galibiyetle başlamak çok önemliydi, galibiyet için çok mutluyuz. Üzerine çalışacağımız şeyler var. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler var." dedi.

        Hırvat teknik adam, devre arasında oyundan çıkan Visca hakkındaki soruya ise, "Visca 30. dakikada kasık bölgesinde ufak bir ağrı hissettiği için değiştirdik kendisini" cevabını verdi.

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        "GALATASARAY MAÇINI DÜŞÜNMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

        Bjelica, sistemle ilgili, "Sistemler maç kazandırmazlar. Size galibiyeti getirecek olan başka nitelikler var. Bunun içine duyguyu, davranışı, empatiyi katabiliriz. Bunlar olmadan herhangi bir sistemin başarı getireceğinin garantisi yoktur" sözlerini sarf etti.

        Bjelica, sakat oyuncular ve gelecek haftaki Galatasaray maçı için, "Hüseyin'in durumu gün gün iyiye gidiyor. O bizimle olacak gibi duruyor. Visca ile konuşacağız. Ama çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Bu galibiyetin tadını çıkarma vakti. Ondan sonra da Galatasaray maçı için düşünmeye başlayacağız" diye konuştu.

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