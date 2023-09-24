Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'dan Onuachu ve Abdülkadir Ömür müjdesi

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Abdülkadir Ömür ve Onuachu’nun iyi durumda olduğunu dile getirerek, “Hafta boyunca takım olarak bütün arkadaşlarımızla gayet iyi bir çalışma örneği gösterdi. Ufak rahatsızlıkları olan oyuncularımızda vardı. Abdulkadir Ömür ve Paul Onuachu gibi onlarda o rahatsızlıklarını atlattılar. Şu an gayet iyi durumdalar. Onlar da bizimle olmaya hazır durumdalar. Önümüzdeki maç aslında zor bir maç olacak. Çünkü rakibimizin ilk 5 maçına baktığınızda kalitesini, neler yapabileceklerini gösteren zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Bizim odak noktamız kendimiz. Neler yapabileceğimiz ve bunları nasıl yapmamız gerektiği. Maça yüzde 100 hazır durumdayız. Yüzde 100 verebilirsek bu maçı diğer maçlar gibi iyi sonuçla atlatabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

“PEPE'NİN ZAMANA İHTİYACI VAR” Nicolas Pepe’nin sağlık durumu ile ilgili bilgiler veren Bjelica, “Ufak bir sakatlığı olmuştu. Sonra o ufak sakatlığın tedavisi devam ediyor. Çalışmalara da devam ediyor. Sanıyorum önümüzdeki hafta bireysel programına başlamış olacak. Tabii eski takımı Arsenal ile birlikte çok fazla takım idmanı yapamamıştı. Dolayısıyla bireysel çalışmalarını sürdürmüştü. Onun için onu hazırlayabilmek, sahaya atabilmek kendi seviyesini gösterebilmesi için doğru zamanı bekliyoruz. Tam olarak hazır olabilmesi için zamana ihtiyacı var. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsa önümüzdeki milli ara sonrasında o da tam olarak bizimle olacak diye düşünüyoruz. Sakat oyuncular içerisine Joaquin Fernandez’i de katabiliriz. Onunda uzun süredir sakatlığı vardı. Şu an o da atlatmak üzere. Önümüzdeki hafta başında ya da hafta içinde bizimle beraber mutlaka çalışmalara başlayacak diye düşünüyoruz. Sakatlığını büyük ölçüde atlattı” ifadelerini kullandı.