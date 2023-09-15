Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'dan Beşiktaş ve Pepe açıklaması

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bu sabah saat 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. İlk 30 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmana tedavisi devam eden Hüseyin Türkmen ve Orsic, sakatlıkları devam eden Göktan Gürpüz ve Tonio Teklic katılmazken, Fernandez takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etti. Yeni transfer Pepe ise kendisi için hazırlanan özel antrenman programı çerçevesinde antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavili kulübün Teknik Direktörü Nenad Bjelica, antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bjelica, Beşiktaş maçında takımına güvendiğini ifade ederek, “Hafta boyunca aramıza yeni katılan oyuncularımız oldu. Milli takımlardan dönen oyuncularımız da oldu. Denswil de aramıza katıldıktan sonra takım tamamlanmış olacak. Hafta boyunca iyi bir çalışma fırsatı bulduk ve iyi hazırlandığımızı söyleyebilirim" dedi.

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"Pepe'nin rahatsızlığı oldu" Son olarak Umut Güneş ve Ognjen Bakic'in takıma katıldığını belirten Hırvat teknik adam, takımın son durumu ile ilgili olarak, "Bakic, 3 ay boyunca bizimle olacak. Bakic’e oynayabileceği bir takım bakıyoruz ama olmaz ise geleceğe yönelik bizimle hazırlıklarını sürdürecek. Berat Özdemir, Nicolas Pepe, Batista Mendy ve Paul Onuachu aramıza katıldı. Transfer dönemi devam ediyor. Kiralık gelecek veya gidecek oyuncular da olabilir. Takımımız şu an hazır halde çalışmalarına devam ediyor. Nicolas Pepe uzun süredir takım idmanlarından ayrı idi. Onun için bir süreç devam ediyor. Dün antrenman sonrası ufak bir rahatsızlığı oldu. Çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor. Pazar günü bizimle olup olamayacağını göreceğiz. Bu oyuncuları aramıza katabildiğimiz için ben de çok mutluyum. Bu oyuncular Trabzonspor’u seçtiler ve takımımızı eskisinden daha güçlü bir hale getireceğiz. İlk aylarda aramızda olan arkadaşlarımız ile birlikte rekabet sayesinde takımı üste çıkaracağız. Bu seneki transferler ile birlikte iyi bir karışım elde ettik. Genç ve uluslararası arenalarda önemli işler yapan oyuncuları aramızda kattık" şeklinde konuştu.

"Bakic'i, gelecek adına bir yatırım olarak görüyoruz" Bjelica, genç oyuncularla ilgili de konuşarak şunları söyledi: "Mehmet, Göktan, Bakic ve Enis gibi oyuncular ileride iyi işler çıkarabilecek oyuncular. Umut ve Batista Mendy yine aynı şekilde hem şu an için hem de gelecek adına onları önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Koita için bir takım bulmaya çalışıyoruz. Görüşmeler devam ediyor. Bakic kalacak olursa bizim için bir sorun olmayacak. Bizim için iyi bir yatırım. 10 gün önce aramıza katabilmiş olsaydık kiralık oynama fırsatı olabilirdi. Başka bir yere transferi gerçekleşmez ise 3 aylık bir süreçte bizimle olacak. Antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında onu değerlendireceğiz. Kulübe maliyeti neredeyse olmayan bir transfer. Kendisini gelecek adına bir yatırım olarak görüyoruz. Enis Bardhi’nin performansının aynı şekilde devam edebilmesini bekliyoruz. Golleri ve asistlerini sürdürmesini bekliyoruz” diye konuştu.