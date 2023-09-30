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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica: 1 pozisyon dışında fırsat vermedik - Trabzonspor Haberleri

        Nenad Bjelica: 1 pozisyon dışında fırsat vermedik

        Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını belirterek, oyuncuların iyi mücadele örneği gösterdiklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 19:32 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:32
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        "1 pozisyon dışında fırsat vermedik"
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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Trabzonspor, sahasında Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.

        Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, oyuncularının iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Özellikle son 20 dakika bir kişi eksik de olsak rakibe çok pozisyon vermedik. Rakibimize son 20 dakikada 1 pozisyon verdik. Orada da Uğurcan iyi bir kurtarış yaptı. Aksine biz kendi bulduğumuz pozisyonlarda fırsatları değerlendirebilseydik bizim için farklı bir sonuç olabilirdi” dedi.

        Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü’nün demeçlerine yönelik düşünceleri sorulan Bjelica, “Rakip takımın hocasının demeçleriyle ilgili yorum yapmayacağım. Toplamda 25 dakikada 1 kişi eksik oynadık ama buna rağmen takımımız iyi savunma örneği gösterdi. Gayet iyi mücadele ettiler. O anları takımımız çok büyük bir sıkıntı yaşamadan, Uğurcan’ın başarılı kurtarış yaptığı pozisyon dışında fırsat vermedik. Maçın tamamında 4-5 tane değerlendirebileceğimiz pozisyon vardı ama değerlendiremedik" dedi.

        "Takımım gayet iyi oyun sergiledi"

        Futbolun kolay bir oyun olmadığını belirten Bjelica, "Bu forma ağır bir forma kulübün hedefleri her zaman büyük şu anki duruma bakarsak oyuncularda tabii ki korku ve endişe olabilir, bunları düşününce takımım gayet iyi oyun sergiledi. Rakibe 1 pozisyon hariç gol fırsatı tanımayan oyuncularımı tebrik ediyorum. O pozisyonu kurtaran Uğurcan’ı da ayrıca tebrik ediyorum "dedi.

        "Umut yakın gelecekte takıma katkı sağlayabilecek oyuncu"

        Kourbelis ve Umut Güneş’e dair planları sorulan Hırvat hoca, “Kourbelis’i sezonun ilk bölümünde oynadığımız maçlarda 6 numara olarak değerlendirmiştik. Son transferler yani Mendy ve Berat’ın takıma gelişiyle birlikte tercihimiz bu oyuncuları kullanmak yönünde oldu. Bu tabi ki Kourbelis’i burada kullanmayacağımız anlamına gelmiyor. Umut Güneş 2 haftadır bizimle adaptasyon sürecini atlatmaya çalışıyor. Son maçta takımla beraberdi. Takımla beraber zaman geçirme fırsatı buldu. Bu maçta ona süre vermeyi düşünüyorduk ama maçın genel gidişatında yapmamız gereken değişiklikler nedeniyle forma şansı veremedik. Umut’un kontratı 4 yıllık ve yakın gelecekte takıma katkı sağlayabilecek bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

        "Başkanımız üzerinde inanılmaz baskı var"

        Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan’ın maç sonrası yaptığı açıklamaları desteklediğini söyleyen Bjelica, "Başkanımız harika bir insan, elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor hem onun hem benim hem oyuncular üzerinde inanılmaz baskı var. Bu baskının kimsenin üzerinde olmasını istemem. Kolay bir iş değil. Başkanımız da herkes gibi inanılmaz mücadele vermeye çalışıyor. Kendinden fedakarlık yaparak takımı devam ettirmeye çalışıyor. Hakem yönetimiyle ilgili mutlu olamayız. Başkanımızın sözlerini destekliyoruz. Hakemin bize yardım etmelerini beklemiyoruz, istediğimiz tek şey saygı. Burada mücadele gösteren herkes kendi gelecekleri adına bu mücadeleyi veriyor. İyi şeyler yapmaya çalışıyorlar hakemlerin buna yardım ederek değil saygı göstermelerini bekliyoruz. Bu saygıyı bugün sahada görmedik" ifadelerini kullandı.

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