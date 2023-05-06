Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor

Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica'dan taraftara çağrı

Trabzonspor'da göreve başladıktan sonra ilk iç saha maçına çıkacak teknik direktör Nenad Bjelica, taraftarlara çağrı yaptı

Giriş: 06.05.2023 - 15:34 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica'dan taraftara çağrı
AA

Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dinamik ısınmanın ardından reaksiyon çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç oynandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Bjelica'dan taraftara çağrı

Trabzonspor'da göreve başladıktan sonra ilk iç saha maçına çıkacak teknik direktör Nenad Bjelica, taraftarlara çağrı yaptı.

Hırvat teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Size ihtiyacımız var. Stadyumda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
ŞOK'ta beyaz eşyalar ve koltuk takımı satışta!
ŞOK'ta beyaz eşyalar ve koltuk takımı satışta!
Hatay'da enkazdan kurtarılan eser sayısı 542'ye yükseldi
Hatay'da enkazdan kurtarılan eser sayısı 542'ye yükseldi
Antalya ve Mersin'de şiddetli sağanak! Yollar göle döndü
Antalya ve Mersin'de şiddetli sağanak! Yollar göle döndü
İsminde 'Türk' kelimesi geçiyor... Koparan yandı
İsminde 'Türk' kelimesi geçiyor... Koparan yandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.