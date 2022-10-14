Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 4-0'lık Monaco zaferinin ardından açıklamalarda bulundu.
Tarihi bir galibiyet elde ettiklerini belirten deneyimli teknik adam, Avrupa'da maçlarını kazanan Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'u da tebrik etti.
Avcı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"ÜLKE ADINA ÇOK GÜZEL OLDU"
"Bugün herkes kazandı galiba, süper. Diğerlerini de tebrik ediyorum. Ülke adına, her şey açısından çok güzel oldu. Grubun en iyi takımıyla oynadık. Fransa Ligi'nde 5 maçtır kazanan bir takımla oynadık. Oyunun 20-25 dakikalık bölümü aslında oyun üstünlükleri onlarındı. Ama çok doğru savunma yaptık ilk yarıda. Oyun biraz geçişli oldu. Doğru cevaplar verdik."
"GRUPTA HER ŞEY DENGELENDİ"
"Tarihi bir galibiyet, gruptan her şey dengelendi. Trabzonspor takımı birbiri için oynadığı zaman çok farklı şeyler yapabiliyor. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. İyi bir takımımız var. 7-8 tane değişen oyuncu ile bu oyunları oynamak kolay değil."
"OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"
"Hüseyin Türkmen, uzun bir sakatlıktan çıktı. Aslında mevkiisi stoper ama sağ bekte de doğru oynadı ayağı ağrıyana kadar, doğru cevaplar verdi. Eren, 19. maçını falan oynuyor. Gbamin, sakatlıktan çıktı. Larsen ve Trezeguet ile başlamadık. Larsen yorgun hissediyor ve sakatlanma riski var. Trezeguet'in sakatlanma durumu vardı, hamle olarak kullanırız dedik. İyi bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum."
"TARAFTARA TEŞEKKÜR EDELİM"
"Taraftara teşekkür edelim. Bugün sonuna kadar destek oldular. Trabzonspor taraftarı bu. Çıtalarını çok yükseğe koydular geçen sene. Bütün dünya onları izledi."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!