UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından konuştu. Birçok fırsattan yararlanamadıklarını belirten deneyimli teknik adam, mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.
Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:
Elimizdeki fırsatları kaçırdık. Oyun istediğimiz gibi başladı. Oyunun bütününde aslında fırsatlar vardı. Direkten dönen 2 top var, topa daha çok sahiptik, çok fazla bir şey vermiyorduk bireysel hata... Baka duran toptan attı.
"BÜTÜN HAMLELERİ YAPTIK AMA ÇEVİREMEDİK"
İkinci yarıda basit kayıplar ama hakimiyet yine bizdeydi. Tam gol öncesi direkten dönen net fırsat var. Dönüşünde gol atacakken final pasını veremedik, ardından faul yapmadık ve kenardan, çalıştığımız yerden gol yedik. Bütün hamleleri yaptık ama çeviremedik.
"KAZANMAK İÇİN FIRSATLAR VARDI"
Kazanmak için gelmiştik. Kazanmak için fırsatlar vardı. Oyunun karşılığı bu değildi. Futbol böyle bir oyun. Bunun içinde bunlar var. Bireysel performans, bazen detay, bazen anlarda yapamadıklarımız diye özetleyebiliriz.
Bundan sonraki hesaplara bakacağız. Avrupa Ligi'ndeki bir ufak detay, devam etme sırf bize bağlı değil. Sonrası Konferans Ligi nasıl olabilir. Maç kazanmak tekrar Avrupa'da önemli. Buradan çıkardıklarımıza bakacağız.
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