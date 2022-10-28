UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından konuştu. Birçok fırsattan yararlanamadıklarını belirten deneyimli teknik adam, mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

Elimizdeki fırsatları kaçırdık. Oyun istediğimiz gibi başladı. Oyunun bütününde aslında fırsatlar vardı. Direkten dönen 2 top var, topa daha çok sahiptik, çok fazla bir şey vermiyorduk bireysel hata... Baka duran toptan attı.

"BÜTÜN HAMLELERİ YAPTIK AMA ÇEVİREMEDİK"

İkinci yarıda basit kayıplar ama hakimiyet yine bizdeydi. Tam gol öncesi direkten dönen net fırsat var. Dönüşünde gol atacakken final pasını veremedik, ardından faul yapmadık ve kenardan, çalıştığımız yerden gol yedik. Bütün hamleleri yaptık ama çeviremedik.