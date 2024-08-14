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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Organize bir kötülükle karşı karşıyayız - Futbol Haberleri

        Abdullah Avcı: Organize bir kötülükle karşı karşıyayız

        UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Avusturya ekibi Rapid Wien'e konuk olacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, kritik mücadele öncesi konuştu. Kendisine yönelik eleştirilere yanıt veren Avcı, "Organize bir kötülükle karşı karşıyayız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 20:28 Güncelleme: 14.08.2024 - 20:28
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        "Organize bir kötülükle karşı karşıyayız"
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        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rapid Wien ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

        "UMARIM KAZANARAK DEVAM EDERİZ"

        Maçla ilgili değerlendirmede bulunan Avcı, "Resmi müsabaka olarak Avrupa'da 4., toplamda 5. maçımız. İlk maçı kendi sahamızda kaybettik. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Trabzonspor, tüm planlarını kazanma ve tur üzerine yapmıştır. Maçın önemini biliyoruz. Umarım iyi bir oyun ve kazanarak devam ederiz." dedi.

        Abdullah Avcı, kendisiyle ilgili eleştirilere de yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

        "SOSYAL MEDYADA ÇİRKİN SALDIRILARA MARUZ KALIYORUM"

        "Sezona başladık, transferlerimiz geliyor. Daha da gelecek. Bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Herkes özverili bir şekilde çalışıyor. Benim ekibim de gece gündüz çalışıyor. Her sezon yeni bir başlangıçtır. Trabzonspor için hedef en büyük hedefler peşinde koşmaktır. Yeni gelenlerle birlikte bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Sizden, taraftarlarımızdan ekstra bir zaman istemedim, istemeyeceğim. İkinci kez geldiğimde Trabzonspor'un şampiyonluk şansı yoktu. Ulaşılabilir hedef 3.'lüktü ve bunu yakaladık. Ve kupada finalde kaybettik. Şampiyonluk ve Süper Kupa kazandık. Yine de memnun olmayan, durmadan eleştiren bir grupla karşı karşıyayız. Organize bir kötülükle karşı karşıyayız. Bunu söylerken, kendimle ve oyunla ilgili eleştirilerden bahsetmiyorum. Oyunla ilgili eleştirilere en açık teknik direktörlerden birisiyim. Benim bir ailem var, çocuklarım var. Sosyal medya denen bir mecra var. Sosyal medya kullanmıyorum ama profesyonellerim takip ediyor. Hakaretlere, çok çirkin saldırılara maruz kalıyorum. Hak etmediğimi düşünüyorum. Bu saldırılar, Trabzonspor teknik direktörlük makamına yapılıyor. Sosyal medyacılarım ve hukukçularım takip ediyor."

        Abdullah Avcı sözlerini şöyle noktaladı:

        "Bu takım, çok iyi bir takım olacak. Bunu da görecekler Eksiklerimiz tamamlandığında, harika bir takım olacağız. Çok iyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Sadece destek istiyorum."

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