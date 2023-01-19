Kazanmanın önemli olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Trabzonspor için her kulvarda olmak, yarışmak ve sonuna kadar gitmek en büyük hedeftir. Ben Trabzonspor'un başına geçtiğimde Recep hoca da Ümraniyespor ile bir hikayeye başlamıştı. Biz önemli başarılara imza attık, Recep hoca da burada çok güzel hikayeler yazdı. Kendi semtinde çok güzel başarılar elde etti. Oyun olarak kaybetmeyen bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Kırılma maçlarında kazandıktan sonra rotasyon yapmamıştık. Bazen bunun karşılığını alamadık. Bugün hem fiziksel hem de zihinsel bize neler verebileceğini görmek istediğimiz oyuncuları sahaya sürdük ve bunun zor olacağını biliyorduk. Maçın zor geçeceğini ve performanslarının düşük olabileceğini düşünebiliyorduk. Oyuna hep tutunmaya çalıştık. 2'nci yarı itibariyle 3 oyuncu değiştirerek 4-4-2'ye döndük. Son bir hamle olarak Vitor'u ileriye yolladık. Beraberliği yakaladık ve enerjimiz yukarıya çıktı. Oyuncu kalitesinin artmış olmasından dolayı oyunda vazgeçmeden tekrardan kazanmak önemliydi.