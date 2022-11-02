UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son haftasında yarın Macar ekibi Ferençvaros'u konuk edecek Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı ile Mısırlı futbolcu Trezeguet, karşılaşmanın oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenledi.
Avcı, Ferençvaros'un Monaco'dan 4 puan aldığını ve gruptan çıkmayı garantilediği hatırlatarak, "Birbirine yakın takımların bulunduğu grupta son sürece geldiğimizde Avrupa'da olabilmek, devam edebilmek için yarın akşam itibariyle bütün oyun planımızı, konsantrasyon ve coşkumuzu kullanmaya çalışacağız. Maçı kazanıp hem kulüp hem ülke puanına önemli derecede katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştu.
Avrupa'da yollarına devam edebilmek için öncelikle Ferençvaros maçını kazanıp 9 puana ulaşmak istediklerini belirten Abdullah Avcı, "Çıkacak sonuca göre Avrupa'da olmak istiyoruz. Tabii ki Trabzonspor olduğu için gönül en tepesinde, en iyisinde olmasını istiyor ama hayat bazen o şekilde devam etmiyor. Bu oyunun içinde bireysel performanslar olabilir. Oyunu da bireysel performansı da sorguluyoruz. Her kulvarda varız. Geçen seneden iyi alışkanlıklar olduğu için orayla kıyaslama oluyor. Yarış içindeyiz, Avrupa'da, ligde de. Kupa başlamadı. Oyuncu profilinden tespit ettiğimiz eksik taraftarımız var. Oyun oyuncu üzerinden devre arasıyla alakalı çalışmalarımız var" şeklinde konuştu.
''TARAFTARLARIMIZIN TUTKULU DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR''
Trabzonspor'un taraftarına yarın ve Konyaspor maçında çok ihtiyacı olduğunu hatırlatan Avcı, "Yarın akşam taraftarımızın tutkulu desteğine ihtiyacımız var. Geçen sene sonuna kadar sürdürdüler, 12. oyuncu gibi pozitif desteklerini yine vermelerini istiyoruz. Son viraja girerken onların bu desteğine ihtiyacımız var. Yarından itibaren bizle olacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Karşılaşmanın ilk maçın bir rövanşı şeklinde görülüp görülmeyeceği yönündeki soruya ise bordo-mavililerin teknik direktörü, "Aklımızı duygumuzun önünde tutmamız lazım. Yoksa her şey karmakarışık oluyor. Bu şehir bunun sancılarını yaşadı. Tabii ki duygumuz da olacak ama maç boyunca bu organizasyona, plana sadık kalmamız gerekiyor" diye cevap verdi.
TREZEGEUT: UMUYORUM YARIN BİZİM GÜNÜMÜZ OLACAK
Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Trezeguet ise maçla ilgili yaptığı açıklamada, "Umuyorum yarın bizim günümüz olacak. Sadece kazanmaya odaklanmış durumdayız. Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Biz yarın kazanıp, hangi pozisyonda olacağımızı göreceğiz. Taraftar desteği ile bu harika statta kazanmak istiyoruz. İnşallah 3 puan bizim olacak. Sonra da neler olacak hep beraber göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Trezeguet, sezon başında beklenen performansı gösterememesine ilişkin soru üzerine ise, "İşler tam anlamıyla istediğim gibi gitmemişti. Teknik heyet, hoca, oyuncular hepsinin desteğini arkamda hissederek takıma katkı vermeye çalıştım. Kendi için değil takım için oynamaya çalışan oyuncuyum. Önümüzde çok maç var. Onların her zaman desteğini alıyorum. Onların desteğiyle daha iyi bir sezon geçireceğime inanıyorum. Çok harika bir teknik ekip, oyuncular var. İnşallah şampiyon bu sezon Trabzonspor olacak. Trabzonspor taraftarlarını mutlu etmeye çalışacağız" diye cevaplarken, gol sevincine ilişkin bir soruya da, "Buraya gelmeden de yapıyordum. İfade etmeye çalıştığım şey futboldan çok anlamayan, bilmeyenlerin fazla yorum yapmamasıydı" açıklamasında bulundu.
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