Süper Lig´in 30´uncu haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor için bu maç, hem şampiyonluk yolunda hem de tarihi serilere imza atma noktasında farklı anlamlar taşıyor. 1974-75 sezonundan beri Türkiye´nin en üst ligi olan şimdiki adıyla Süper Lig´de mücadele eden bordo-mavililer, 5 Temmuz Pazar günü Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma ile tarihinin en uzun yenilmezlik serilerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. 1983-84 sezonunda 28 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve bu süreçten sonra en uzun seriyi üst üste 15 maçı da kaybetmeden tamamladığı 2010-11 sezonunda yakalayan Trabzonspor, bu sezon tarihinin en uzun yenilmezlik serilerinden birine daha ulaşmaya yaklaştı.

GALATASARAY MAÇINI KAYBETMEZSE 2010-11 SEZONUNU YAKALAYACAK

Tarihinin en uzun yenilmezlik serisine 28 maç ile 1983-84 sezonunda ulaşan bordo-mavililer, bu tarihten sonra en fazla 1995-96 sezonunda üst üste 14 maç ve 2010-11 sezonunda ise üst üste 15 maçı yenilgisiz tamamlamıştı. Trabzonspor, Pazar günü Galatasaray deplasmanından mağlup ayrılmaması durumunda bu sezon yenilmezlik serisini 15 maça çıkaracak ve bu alanda 2010-11 sezonunu yakalayacak. Bordo-mavililer sonraki hafta evindeki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasından da yenilgisiz ayrılması durumunda bu sezon yenilmezlik serisini 16´ya çıkaracak ve 1983-84 sezonundaki 28 maçlık seri ile 1978-79 sezonundaki 25 maçlık yenilmezlik serisinin ardından tarihinin en uzun üçüncü yenilmezlik serisine ulaşacak.