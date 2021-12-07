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Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, geçen sezon 12, bu sezon da 15 maç olmak üzere 27 karşılaşmada 16 galibiyet, 11 beraberlik alan bordo-mavililer, 26 sezonluk yenilmezlik serisini Adana Demirspor'u 2-0 yenerek geride bıraktı.

Trabzonspor, 1994-1995 sezonunda 12, 1995-96 sezonunda 14 maç olmak üzere arta arda 26 maçlık yenilmezlik serisini geçerek gözünü tarihi rekora dikti.

48 SEZONUN EN UZUN SERİSİ

1977-78 sezonunda son 4 maçtan galibiyle ayrılarak sezonu tamamladıktan sonra şampiyon olduğu 1978-1979 sezonunda 25 maç arka arkaya kaybetmeyen ve toplamda 29 maçla tarihi yenilmezlik rekorunu elde eden Trabzonspor, 2 maç daha kaybetmemesi halinde bu rekorunu yakalamış olacak.

Trabzonspor, Süper Lig'de 29 maçlık rekoru yakalaması halinde 48 sezondur mücadele ettiği ligdeki en uzun yenilmezlik rekoruna ortak olacak.

ÖNÜNDE 2 MAÇ VAR

Trabzonspor, ligde hafta sonu deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ve ligin 17. haftasında sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçlarında kaybetmemesi gerekiyor.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalardan mağlubiyetle ayrılmaması halinde bu amacına ulaşmış olacak.