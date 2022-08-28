Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan 7 oyuncu, takımda yer almadı.
Bordo-mavili takımda karın kasından sakatlığı açıklanan Uğurcan Çakır ile kasıklarındaki ağrısına karşın Kopenhag maçında oyunun son bölümlerinde süre alan Anastasios Bakasetas ve kas ağrısı hisseden Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçında forma giyemedi.
Karadeniz ekibinde Uğurcan Çakır, Anastasios Bakasetas ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra sakatlıkları devam eden Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan da maç kadrosuna alınamadı.
Kolundan ameliyat edilen Edin Visca hariç sakatlığı bulunan tüm oyuncular, kulübede yer alarak arkadaşlarına destek verdi.
MUHAMMET TAHA TEPE İLK KEZ
Uğurcan'ın yokluğunda kaleye geçen Muhammet Taha Tepe, ilk kez bordo-mavili takımın formasını giydi.
Trabzonspor'a 2020-2021 sezonu başında Altınordu'dan transfer edilen 21 yaşındaki kaleci, geçen sezon Turgutluspor'da kiralık olarak görev yapmıştı.
Sezon başında Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un takımdan ayrılmasıyla Uğurcan Çakır'ın yokluğunda genç kaleci, ilk kez forma giydi.
BORDO-MAVİLİLERDE ÜÇ FARKLI OYUNCU
Trabzonspor'da hafta içi Kopenhag ile oynanılan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçı 11'ine göre 3 oyuncu değişikliği yapıldı.
Bordo-mavililerde Uğurcan Çakır'ın yerine Muhammet Taha Tepe, Denswil'in yerine Vitor Hugo, Abdülkadir Ömür'ün yerine Trezeguet forma giydi.
Karadeniz ekibinde kaptanların yokluğunda Vitor Hugo, kaptanlık bandını koluna taktı.
Yeni transferler Montassir Lahtimi ile Jean-Philippe Gbamin, ilk kez yedek kulübesinde yer aldı.
NACİ ÜNÜVAR MAÇI İZLEDİ
Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Ajaxlı oyuncu Naci Ünüvar, Trabzon'a geldi.
Bordo-mavili kulüp ile kiralık olarak sözleşme imzalaması beklenen futbolcu, karşılaşmayı tribünden izleyenler arasında yer aldı.
GALATASARAY'DA TEK FARKLI OYUNCU
Galatasaray'da geçen haftaki HangiKredi Ümraniyespor maçı 11'ine göre tek oyuncu değişikliği yapıldı.
Sarı-kırmızılı takımda Emre Akbaba, yedek kulübesinde yer alırken Mertens, ilk 11'de görev yaptı.
Sarı-kırmızılılarda tedavisi tamamlanan ancak hazır olmayan Leo Dubois, sakatlığı süren Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan, Trabzon deplasmanında yer almadı.
TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK
Trabzonspor taraftarı, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.
Karşılaşmanın biletlerini satışa çıkar çıkmaz tüketen bordo-mavili taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurarak takımlarını coşkuyla destekledi.
Sezonun ilk büyük karşılaşmasında İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar gereği, Galatasaray taraftarları da tribünde yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından deplasmanlarda seyirci yasağının kaldırılmasının ardından ilk büyük maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünden takımlarına destek verdi.
Maç öncesi bir Trabzonspor taraftarı, ısınma hareketleri sırasında sahaya girerek Bartra ile fotoğraf çekilmek istedi. Güvenlik güçlerinin engellemek istediği taraftarı gören Bartra, taraftarın yanına giderek fotoğraf isteğini geri çevirmedi.
Trabzonsporlu oyuncular, 'Kadına el kalkamaz' yazılı pankart ile sahaya çıktı.
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