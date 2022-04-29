Trabzonspor, taraftarı ile buluştu

Her takımın iddialı bir şekilde yola çıktığının altını çizen Ağaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Sporun içinde bu var, futbolun içinde biraz daha fazla var, Türkiye'de biraz biraz daha fazla var. Bu normaldir. Yarışın içindesiniz, iddialı bir şekilde yola çıkıyorsunuz. Onun için yöneticilere burada büyük sorumluluk düşüyor. Şampiyonluk parolası ile 'biz bu sene şampiyona olacağız' diye yola çıktığınız zaman, taraftar ve camianızı bu mesaj doğrultusunda beklenti içine sokuyorsunuz. Biz bunu hiç telaffuz etmedik. Camialar beklenti içine girdiği zaman, onu da yakalayamadığınız yerde bu sefer de doğal olarak 'hakem penaltı çaldı', 'yağmur yağdı...' Ben dahasını söyleyeyim, 1,5 metreden ofsayt kaldırmayan hakeme, 'neden kaldırmadın?' diye sorduklarında, 'gözüme kar tanesi girdi' diyeni de var bu ülkede."