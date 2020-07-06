Trabzonspor, Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’ı 3-1 mağlup etti. Bitiş düdüğüyle birlikte Trabzon bayram yerine döndü. Bordo-mavili taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı. Araçlarıyla birlikte sokaklara inen taraftarlar meşaleler yakarak galibiyet sevincini yaşadı.

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