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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor taraftarı Beşiktaş maçına alınmayacak - Futbol Haberleri

        Trabzonspor taraftarı Beşiktaş maçına alınmayacak

        Beşiktaş Kulübü, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karara göre; Trabzonspor taraftarlarının pazar günü Tüpraş Stadyumu´nda oynanacak maçta yer alamayacağını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 10:44 Güncelleme: 01.02.2024 - 10:54
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        İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararın ardından Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor taraftarlarının pazar günü Tüpraş Stadyumu´nda oynanacak maçta yer alamayacağını açıkladı.

        Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, Trendyol Süper Lig´in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü saat 19.00´da Tüpraş Stadyumu´nda Trabzonspor ile karşılaşacak. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda konuk takım taraftarları tribünde yer almayacaktır. Konuk takım taraftarlarının yer almayacağı 404, 405 ve 406 numaralı blokların biletleri taraftarlarımız için 650 TL´den satışa sunulmuştur. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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