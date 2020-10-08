Trabzonspor taktik çalıştı

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde bugün saat 10.00 ve 17.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan çift antrenmanla çalışmalar sürdü. Sabah yapılan dayanıklılık antrenmanı sonrasında akşam çalışmasında Trabzonspor taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

ERZURUMSPOR İLE HAZIRLIK MAÇI

Bordo mavili ekip yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından 14.30´da karayolu ile Trabzon´dan Erzurum´a hareket ederek cumartesi günü Erzurumspor ile oynanacak olan hazırlık maçı için kampa girecek.