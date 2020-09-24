Trabzonspor taktik çalıştı

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde 10.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan Trondsen ile Ekuban'ın yer almadığı antrenmanda, Kamil Ahmet takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığını atlatan Pereira ise takımla birlikte yapılan çalışmalarda yer aldı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.