Trabzonspor taktik çalıştı

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordo-mavililer, günün ikinci idmanını bugün saat 17.00’de yapacağı hazırlıklarla sürdürecek.

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