Trabzonspor taktik çalıştı

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen iki antrenmanda bordo-mavililer, kuvvet ve taktik çalışmaları yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.