Bir günlük iznin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavili futbolcular, taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Basına ve taraftara kapalı çalışan Karadeniz ekibi, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.