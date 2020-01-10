Trabzonspor taktik çalıştı

Trabzonspor'da devre arası kamp çalışmaları Antalya Belek'te devam ediyor. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan günün ikinci antrenmanında taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Bordo-mavili kulüp, yarın 10.30’da yapacağı antrenman ve 15.30’da Partizan Tiran ile oynayacağı karşılaşma ile hazırlıklarını sürdürecek.