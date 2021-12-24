Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarının son maçında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Yarın saat 19.00'da, Medical Park Stadyumu'nda rakibini ağırlayacak olan bordo-mavililer, taraftarı önünde Türk futbol tarihinde yeni bir rekor kırmak için mücadele edecek.
TARİHİ REKORA İMZA ATACAK
Trabzonspor, bu sezon 18. hafta sonunda elde ettiği 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 45 puan topladı. Karadeniz ekibi, Başakşehir karşısında sahadan puan yada puanlarla ayrılması halinde ilk yarılar itibarıyla Spor Toto Süper Lig'de en çok puan toplayan ekip olarak tarihe geçecek.
FENERBAHÇE'Yİ İLK TAMAMLANMADAN YAKALADI
Süper Lig'in ilk yarıları baz alınarak yapılan araştırmada 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe 45 puan toplayarak, ilk yarılar itibarıyla en yüksek puanı almıştı. Bordo-mavililer, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup ederek puanını 45'e çıkardı ve sarı-lacivertlilerin söz konusu sezonda elde ettiği en yüksek puanı ilk yarının bitimine bir hafta kala yakaladı.
Trabzonspor, İstanbul temsilcisi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak ilk yarının bitimiyle puanını 48'e çıkarmanın yanı sıra ilk yarılarda en çok puan toplayan takım unvanına da sahip olacak.
BEŞİKTAŞ 44 PUAN TOPLADI
Geçtiğimiz sezon 21 takımın mücadele ettiği Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş, oynadığı 20 maçta 44 puanı hanesine yazdırmıştı. 1995-96'da Trabzonspor 44, 1996-97'de Galatasaray 44, 1988-89'da Beşiktaş 44, 1987-88'de Galatasaray 43 puan toplayarak sezonların ilk yarıları itibarıyla en yüksek puan toplayan ekipler olmuştu.
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