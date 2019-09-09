Trabzonspor, Sturridge'e kavuşuyor

09 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2019-20 sezonu yaz transfer döneminde Liverpool ile sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge´yi kadrosuna katarak önemli bir transfer başarısına imza atan Trabzonspor´da, 30 yaşındaki forvet oyuncu Gençlerbirliği maçıyla birlikte taraftarı önünde ilk kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Takımın sezon öncesi kamp çalışmalarında yer almayan ve fizik olarak tam hazır durumda bulunmadığı için ligin ilk 3 haftasında forma giyemeyen Sturridge´nin 15 Eylül´de oynanacak Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.
FORMA ŞANSI BEKLEYECEK
Özel antrenmanlar eşliğinde fizik olarak eksiğini önemli ölçüde kapatan ve milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımla çalışmalarda yer alan forvet oyuncusu, ligin dördüncü haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında teknik ekipten forma bekleyecek. Bordo-mavililerde sağ kanatta görev yapan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı´nın da sakatlıkları bulunması nedeniyle teknik direktör Ünal Karaman´ın Gençlerbirliği maçında hem forvet hem de sağ kanatta oynayabilen Daniel Sturridge´ye görev verebileceği öğrenildi.
HAZIRLIKLAR YENİDEN BAŞLIYOR
Bu arada Fenerbahçe ile oynanan maç sonrasında milli ara nedeniyle verilen dört günlük iznin ardından Cuma günü Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başlayan ve bugünü de izinli geçiren Trabzonspor, yarın kaldığı yerden hazırlıklarına devam edecek. 14 Eylül´e kadar çalışmalarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde sürdürecek olan bordo-mavililer, 15 Eylül Pazar günü ise sahasında Gençlerbirliği´ni konuk edecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!