Trabzonspor Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Vodafone Park'ta oynanan maçın ilk yarısını bordo-mavili takım, Abdülkadir Ömür'ün 45+4. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. Beşiktaş, 62. dakikada Cyle Larin'in golüyle beraberliği sağladı: 1-1. Karadeniz temsilcisi, 90+6. dakikada Andreas Cornelius'un attığı golle tekrar öne geçti ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 9. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 30'a çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de bu sezon 4. mağlubiyetini yaşayan Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.

DEPLASMAN KRALI

Trabzonspor, Süper Lig'de dış sahada 377 günden bu yana mağlup olmadı.

Bordo-mavili takım, deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 6. haftasında 25 Ekim 2020'de Fenerbahçe karşısında yaşadı. Karadeniz temsilcisi, bu tarihten sonra konuk takım olarak sahaya çıktığı 24 karşılaşmada 14 galibiyet ve 10 beraberlik yaşadı.

ABDÜLKADİR BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Karşılaşmanın 45+4. dakikasında bordo-mavili takımı 1-0 öne geçiren 22 yaşındaki hücum oyuncusu, 2021-2022'de tüm kulvarlarda çıktığı 13. müsabakada ilk kez fileleri havalandırdı. Abdülkadir Ömür, Beşiktaş'a karşı geçen sezonun ilk haftasında da gol sevinci yaşamıştı.