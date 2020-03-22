Liglere verilen koronavirüs arasında Trabzonspor Yönetimi, mukavelelerini uzatmak istediği Sosa ve Novak konusunda girişimlerini hızlandırdı. Tamamen bu iki futbolcuya yönelen idareciler, yıldızların temsilcileriyle orta yolu arıyor. Bu arada Sturridge ve Mikel sonrasında maaş bütçesinde açılan 3 milyon euro'nun da Sosa ile Novak için kullanılacağı öğrenildi.

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