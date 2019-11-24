24 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup eden Trabzonspor, çıkışını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Alanyaspor'u 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, milli ara sonrası elde ettiği galibiyetle zirve tırmanışına devam etti. Bordo-mavililer puanını 22'e yükselterek söz konusu haftalar itibarıyla 2010-2011 sezonundan sonraki en yüksek puanını elde etti.
Trabzonspor, 12. haftalar baz alındığında son 9 sezondaki en iyi performansını sergiledi. Geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 22 puan hanesine yazdıran bordo-mavililer, 2018-2019 sezonunun ilk 12 haftasında 16, 2017-2018 sezonunda 16, 2016-2017 sezonunda 12, 2015-2016 sezonunda 17, 2014-2015 sezonunda 18, 2013-2014 sezonunda 20, 2012-2013 sezonunda 19 puan, 2011-2012 sezonunda 20 puan ve 2010-2011 sezonunda 29 puan toplamıştı.
2010-11'DEN SONRAKİ EN GOLCÜ İKİNCİ DÖNEM
Trabzonspor, 12. haftalar itibarıyla 2010-2011 sezonundan sonraki en golcü ikinci dönemini yaşıyor. Karadeniz ekibi, söz konusu sezonda 29 gol atarken, bu sezon ise 23 gol buldu. Bordo-mavililer, 2011-2012 sezonunun ilk 12 haftalık bölümünde 17 gol, 2012-2013 sezonunda 13 gol, 2013-2014 sezonunda 15 gol, 2014-2015 sezonunda 20 gol, 2015-2016 sezonunda 15 gol, 2016-2017 sezonunda 7 gol, 2017-2018 sezonunda 23 gol, 2018-2019 sezonunda da 19 gol kaydetti.
SON İKİ MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI
Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, deplasmanda ise MKE Ankaragücü'nü 3-0 yenerek son iki haftada kalesini gole kapamış oldu.
Alanyaspor maçında 16 maçlık gol yeme serisine noktayı koyan bordo-mavili takım, bu haftada da deplasmanda oynadığı Ankaragücü mücadelesinde kalesinde gol görmedi.
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