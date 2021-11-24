Spor Toto Süper Lig'de 33 puanla namağlup lider durumda bulunan bordo-mavililer, 2010-2011 sezonundan sonra en golcü dönemini yaşıyor. Ligin 13. haftasında Gaziantep FK'yi sahasında 3-0 yenerek liderliğini sürdüren Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 26 sezonun en başarılı dönemini yaşarken, son 10 sezonun da en golcü dönemiyle birlikte kalesinde en az gol gördüğü dönemi yaşıyor.

HER MAÇTA GOL

Trabzonspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele ettiği her maçta gol attı. 4 maçta ise kalesini gole kapatan bordo-mavililer 43 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi. Karadeniz ekibinde 8 oyuncu golle tanıştı. Bakasetas 7, Nwakaeme ve Cornelius 5, Djaniny 3, Abdulkadir Ömür ve Gervinho 2, Hamsik ve Yusuf Sarı ise 1'er gol atma başarısı gösterdi. 1 gol ise rakip oyuncunun kendi kalesine atmasıyla gerçekleşti.

PENALTILAR GOLE ÇEVRİLDİ

Bordo-mavililer bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 5 kez beyaz noktadan atış yaptı. Penaltı kaçırmayan Karadeniz ekibinde, Fenerbahçe, Kayserispor ve Sivasspor maçlarında penaltı atışı yapan Bakasetas rakip fileleri havalandırdı. Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor maçlarında beyaz noktanın başına geçen Djaniny ise meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Trabzonspor'un 13. haftalar itibarıyla attığı ve yediği goller:

2021-22 sezonu 27 gol attı, 11 gol yedi

2020-21 sezonu 15 gol attı, 17 gol yedi

2019-20 sezonu 24 gol attı, 14 gol yedi

2018-19 sezonu 21 gol attı, 19 gol yedi

2017-18 sezonu 25 gol attı, 27 gol yedi

2016-17 sezonu 8 gol attı, 15 gol yedi

2015-16 sezonu 15 gol attı, 17 gol yedi

2014-15 sezonu 23 gol attı, 19 gol yedi

2013-14 sezonu 18 gol attı, 13 gol yedi

2012-13 sezonu 13 gol attı, 12 gol yedi

2011-12 sezonu 19 gol attı, 14 gol yedi

2010-11 sezonu 29 gol attı, 8 gol yedi