Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor

Trabzonspor Slovenya kampında ilk antrenmanını yaptı

Trabzonspor, yeni sezon öncesi 23 günlük yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında geldiği Slovenya'da ilk antrenmanını yaptı.

Giriş: 04.07.2023 - 23:19 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor Slovenya kampında ilk antrenmanını yaptı
AA

THY'ye ait özel uçakla Trabzon'dan Slovenya'nın başkenti Lübliyana'ya gelen ve kara yoluyla kamp yapacağı Kranj kentine ulaşan bordo-mavili takım, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, kamp yapılan otelin yakınında bulunan Slovenya Futbol Federasyonu Tesisleri'nde basına açık çalıştı.

Teknik direktör Bjelica, antrenmandan önce oyuncularla yaklaşık 10 dakika süren bir toplantı yaptı. Toplantının ardından başlayan idmanda kondisyona yönelik hareketler ve dar alanda pas çalışması üzerinde duruldu.

Antrenmana milli oyuncular Uğurcan Çakır, Larsen, Eren Elmalı, Siopis, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet ve Umut Bozok ile vize sorunu yaşayan genç oyuncu Hakan Yeşil katılmadı. Hakan Yeşil'in işlemlerinin tamamlanmasının ardından kampa katılacağı öğrenildi. Milli oyuncuların 9 Temmuz'da kampa katılmasıyla kadronun 33'e yükseleceği belirtildi.

Abdulkadir Parmak, Koita, Lahtimi, Djaniny gibi oyuncular kamp kadrosunda yer almıyor.

İlk olarak teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Slovenya'da kamp yapan Karadeniz ekibi, geçen sezon Abdullah Avcı ve bu sezon Nenad Bjelica'yla olmak üzere 3. kez aynı yeri tercih etti.

ORSIC AÇIKLAMALARDA BULUNACAK

Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic, Slovenya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

Bordo-mavililer, TSİ 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek, çalışmanın ardından TSİ 13.30'da da Orsic, basının sorularını yanıtlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Metro Metro Usulü
Metro Metro Usulü
Geleceğin müzisyenleri yetişiyor
Geleceğin müzisyenleri yetişiyor
Temmuz zammıyla imam maaşı ne kadar olacak?
Temmuz zammıyla imam maaşı ne kadar olacak?
Tokatlı çift, TIR'ı gelin aracı yaptı
Tokatlı çift, TIR'ı gelin aracı yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.