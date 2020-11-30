MKE Ankaragücü maçının ardından iki günlük izin yapan bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir araya geldi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar ve geniş alanda pas çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.