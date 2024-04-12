Trabzonspor- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'de 32'nci hafta heyecanı başlıyor. Önümüzdeki sezon Avrupa'da yer almak isteyen Trabzonspor evinde Sivasspor engelini aşarak ligi üçüncü sırada bitirmeyi hedefliyor. Futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Trabzonspor- Sivasspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, detaylar...
- 1
Trendyol Süper Lig'in 32'nci hafta açılış maçında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Bordo- mavililer 52 puanla ligde üçüncü sırada bulunuyor. Sivasspor ise 41 puanla onuncu basamakta yer alıyor. Mücadelenin muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Trabzonspor- Sivasspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...
- 2
TRABZONSPOR- SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor- Sivasspor maçı 12 Nisan Cuma (bugün) saat 20.00'de başlayacak.
Papara Park'ta oynanacak olan maç beıN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Müsabakanın muhtemel 11'leri belli oldu.
- 3
TRABZONSPOR- SİVASSPOR MUHTEMEL 11
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswill, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis
Sivasspor: Nikolic, Murat, Appindangoye, Canara, Uğur, Charisis, İbrahim, M.Caktas, Emrah, Manaj, Koita
-
- 4
TRABZONSPOR SON DURUM
Trabzonspor’da en golcü isim Trezeguet olurken 10 gol 4 asistlik katkı sağladı. Trabzonspor bu sezon ligde oynadığı karşılaşmalarda 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet alırken rakip fileleri 54 kez sartı. Bordo mavililer, kalesinde ise 41 gol gördü.