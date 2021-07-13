Bordo-mavililer, 2021-2022 sezonu öncesi ilk hazırlık maçını Ümraniyespor ile oynayacak. Müsabaka 14 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00’de başlayacak.

Yeni sezon hazırlıklarının 1. etabını 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Trabzon Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştiren Trabzonspor, İstanbul’da gerçekleştirdiği 2. etap çalışmalarının ilk hazırlık maçına çıkacak. 4 Temmuz'dan itibaren Riva'da hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde Teknik Direktör Abdullah Avcı, TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor karşısında takımını yakından görecek.

Bordo-mavililerin yeni sezon öncesi gerçekleştireceği ilk hazırlık maçında ise izinli olan Uğurcan Çakır, Abdulkadir Ömür, Marek Hamsik, Kağan Moradaoğlu, Ahmetcan Kaplan, Hakan Yeşil ve Süleyman Cebeci görev almayacak.