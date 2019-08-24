24 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ligde yarın sahasında Yeni Malatyaspor'u ile oynayacak olan Trabzonspor, resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 17'ye çıkarmak istiyor. Bordo-mavililer, ayrıca bu yaz hazırlık döneminde oynadığı 4 hazırlık maçında da sahadan üzgün ayrılmadı.
Karadeniz ekibi, son olarak 26 Şubat’ta Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ümraniyespor’a boyun eğdi. Bordo-mavililer, bu tarihten sonra oynadığı maçlarda ise yenilmezlik serisi yakaladı. Bu süre içerisinde yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, 2018-19 sezonunda ligde oynadığı son 12 maçında kaybetmedi. Daha sonra ise 4 hazırlık maçında da berabere kaldı.
Trabzonspor bu sezon ise Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Ligde ise Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Ünal Karaman'ın öğrencileri, Avrupa Ligi'nde Yunanistan ekibi AEK'yı deplasmanda 3-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 20'ye çıkardı.
YENİ MALATYASPOR İLE 5'İNCİ RANDEVU
Süper Lig'de Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor 5. kez karşılaşacak. İki takım arasında oynanan 4 maçta bordo-mavililer rakibi karşısında iki galibiyet elde ederken, iki maçta ise sahadan Malatya ekibi galip ayrıldı. İki takım arasında oynanan 4 maçı ev sahibi olan ekip kazandı. Karadeniz ekibi attığı 6 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü.
KARAMAN: "ÇOK KISA ZAMANDA ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yoğun geçen maç ve antrenman temposu nedeniyle oyuncularına gösterdikleri çabadan ve mücadeleden dolayı teşekkür etti. AEK maçı sonrası oyuncularına çok kısa zamanda önemli bir galibiyete daha imza attıklarını belirten Karaman, yarın sahalarında oynayacakları Yeni Malatyaspor karşısında da bu duruşlarını göstererek yollarına devam etmeleri gerektiğini belirtti.
MİNİ REVİZYON
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Yeni Malatyaspor karşısında mini bir revizyon yapmayı planlıyor. Kasımpaşa maçında yaptığı rotasyon sonrası sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan bordo-mavililerde deneyimli teknik adam savunmada ve orta sahada bazı değişiklikler yapacak.
İLK HAFTADA EN FAZLA İKİLİ MÜCADELEYİ TRABZONSPOR KAZANDI
2019-2020 Süper Lig sezonunun ilk haftasında en fazla ikili mücadele kazanan takım Trabzonspor oldu. Bu alanda etkili olan isimler ise takım kaptanı Jose Sosa ve yeni transfer Alexander Sörloth oldu. İki oyuncu 15 kez top çalarak etkili bir oyun ortaya koydu.
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