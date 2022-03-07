Trabzonspor seriyi bozamadı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28´inci haftasında ezeli rakipler Trabzonspor ile Fenerbahçe 131´inci kez karşılaştı. 19 hafta önce liderliği elinden aldığı rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo mavililer puanını 67´ye yükseltti. Rakipler sahada 1 puanla ayrılırken bu sonuçla Trabzonspor, Fenerbahçe´nin 3 maçlık galibiyet serisini de bozdu. Süper Lig´de 12 haftadır yenilmeyen Karadeniz fırtınası, 1997 yılından beri ligde evinde yenemediği rakibinin 24 yıldır süren yenilmezlik serisini bozamadı. Bordo mavililerin derbideki tek golünü 22´nci dakikada Nijeryalı yıldız Antony Nwakaeme kaydetti.

TRABZONSPOR TARİHİNE GEÇTİ

Andreas Cornelius´tan sonra takımında en fazla gol atan Antony Nwakaeme, dün akşam bordo mavili formayla ligdeki 10´uncu golüne imza attı. Rakip ekibin 10 kişi kaldığı karşılaşmanın 22´nci dakikadasında Abdülkadir'den aldığı pası köşe filelere gönderen Nwakaeme, Trabzonspor´un Fenerbahçe´ye karşı 100´üncü golünü atarak bordo mavili kulübün tarihine geçti. '4 büyük' olarak tanımlanan ekiplerden Galatasaray´a 3, Beşiktaş´a karşı 2 kez gol sevinci yaşayan golcü oyuncu, ligde 7 kez karşılaştığı Fenerbahçe´ye de ilk golünü attı.

AHMETCAN İLK MAÇINA ÇIKTI

Kıran kırana geçen mücadelede bordo mavililerin altyapıdan A takıma yükselen genç oyuncusu Ahmetcan Kaplan, rakip ataklara kritik anlardaki müdahalesiyle büyük beğeni aldı. Bordo mavili takımda 7 Süper Lig maçında 371 dakika forma giyen genç oyuncu, ligin ilk yarısında Trabzonspor´un evinde 3-1 galip geldiği karşılaşmada yedek kulübesindeydi. Savunmanın as oyuncusu Vitor Hugo´nun sakatlanmasından sonra Abdullah Avcı´nın ilk 11´de değerlendirdiği genç yıldız kariyerinde ilk kez Fenerbahçe´ye karşı oynadı.

GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Genç stoper, karşılaşmanın 35´inci dakikasında Fenerbahçeli Szalai'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan´ın çevirdiği topla buluşan Serdar Dursun´un şutunu kale çizgisinde kafa vuruşuyla engelledi. Mucizevi bir kurtarışa imza atan ve taraftarların gönlünü fetheden genç yıldız, Fenerbahçe karşısındaki ilk sınavından başarıyla ayrıldı. Karşılaşma sonunda Trabzonspor´un savunma oyuncusu Denswil de, "Ahmetcan birçok maç oynadı ve kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Aslında bu takımımızın kadro kalitesinin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor" sözleriyle takım arkadaşını övdü.