Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

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Trendyol Süper Lig´in 16. haftasında Trabzonspor, Samsunspor ile evinde karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 11.30'da yapılan antrenmanda, dünkü Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise dinamik ısınma ve 5'e 2'nin ardından çift kale maç yaptı. Öte yandan Gaziantep FK'yı mağlup eden bordo-mavililerde, oyuncuların neşeli olmaları dikkat çekti.

Trabzonspor, bir günlük iznin ardından çalışmalarını Çarşamba günü sürdürecek.