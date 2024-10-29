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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor şampiyonluk sonrası sınıfta kaldı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor şampiyonluk sonrası sınıfta kaldı!

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de şampiyonlukla taçlandırdığı 2021-2022 sezonunun ardından ilk 9 haftalar itibarıyla en az puan topladığı dönemi bu sezon yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 13:46 Güncelleme: 29.10.2024 - 13:46
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        Trabzonspor şampiyonluk sonrası sınıfta kaldı!
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        Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna Abdullah Avcı yönetiminde başlayıp, sonrasında Şenol Güneş ile yola devam eden Trabzonspor, beklentilerin oldukça gerisinde bir grafik sergiliyor.

        Şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun ardından ilk 9 hafta performansları kıyaslandığında bordo-mavililer, bu sezon en düşük puanı elde etti.

        2021-2022 sezonunda ilk 9 maçta 21 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturan Karadeniz temsilcisi, sezon sonunda da şampiyonluğa ulaşmıştı.

        Ancak 2022-2023 sezonunda 17 puan ile 7. sıraya, 2023-2024 sezonunda ise 15 puanla 5. sıraya gerileyen Trabzonspor, bu sezon ise yalnızca 12 puan toplayarak 9. sırada kendine yer buldu.

        Bordo-mavili ekibin şampiyonluk sonrası gösterdiği bu düşüş, camiada endişe ve hayal kırıklığı oluşturdu.

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