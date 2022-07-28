Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi macerası için hazırlıklarını sürdürüyor. Turnuvaya katılmak için play-off oynayacak temsilcimizin muhtemel rakibi ve rakibinin belli olacağı kura çekimi ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...